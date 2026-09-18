Глава подмосковной «Молодой Гвардии» проголосовала в Серпухове

Руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц проголосовала в первый день выборов в Серпухове. Утром на избирательном участке также собрались представители местного отделения организации.

Часть молодогвардейцев отдала голоса непосредственно на участке, остальные воспользовались дистанционным электронным голосованием. После этого участники команды отправились работать на выборах.

«Для нашей команды эти три дня начинаются с собственного выбора. Сегодня с самого утра мы собрались вместе, чтобы проголосовать, а дальше каждый отправляется на свой участок работы. Для нас важно не только самим выполнить свой гражданский долг, но и внести свой вклад в то, чтобы избирательный процесс проходил открыто, честно и в строгом соответствии с законом», — заявила Алумянц.

Представители «Молодой Гвардии» в дни голосования работают на избирательных участках по всей Московской области. Среди них есть члены и председатели участковых комиссий, наблюдатели и волонтеры. Некоторые задействованы в ситуационном центре.

По словам Алумянц, среди молодых жителей региона есть как впервые пришедшие на выборы, так и те, кто уже несколько лет участвует в работе избирательных участков и помогает избирателям.

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы проходят в Подмосковье с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно.