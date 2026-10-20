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    В Коломне нанесли шумовые полосы на пяти региональных дорогах

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В городском округе Коломна завершили нанесение шести комплектов шумовых полос на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы общим объемом более 81 кв. м выполнили из белого холодного термопластика — такой цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос в различных условиях освещенности. Шумовыми полосами оснастили пять региональных дорог округа на участках перед пешеходными переходами, перекрестками и вблизи населенных пунктов.

    В частности, безопаснее стало на двух участках дороги «Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь» между селами Мячково и Северское вблизи остановок «Бортниково» и «Подлужье». Полосы обустроили на подъезде к деревне Шелухино, на Акатьевском шоссе у остановки «Большое Колычево», на Пирочинском шоссе вблизи остановки «Сады» и на Рязанском шоссе у остановки «Настасьино».

    Мера входит в комплекс мероприятий по снижению количества аварий и повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Шумовые полосы привлекают внимание водителя за счет шума и вибрации, побуждают снизить скорость и не дают автомобилю съехать на обочину.

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