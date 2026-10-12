Вокалисты из Воскресенска стали лауреатами всероссийского фестиваля

Всероссийский конкурс традиционных культур в исполнительских видах искусств «Новая волна талантов России» прошел 11 октября во Дворце культуры имени Воровского в городе Раменское. Творческое состязание было посвящено Году единства народов России.

Воскресенск на фестивале представляли участники детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» из Центра культуры и досуга «Москворецкий». Юные вокалисты под руководством Юлии Маховой доказали, что талант не знает границ, а трудолюбие всегда приносит щедрые плоды.

Жюри высоко оценило выступления артистов из Воскресенска и присудило им заслуженные награды. Гран-при в разных категориях завоевали ансамбль студии и солистка Анастасия Рыбакова. Лауреатами первой степени стали Анастасия Волнова, Маргарита Кушшаева, Арина Юракова и Вероника Янченко. Полина Тимофеева была отмечена дипломом лауреата второй степени, а Дарья Власова — третьей.