Школьники из Раменского создали агродрон

Ученики школы № 35 «Вектор успеха» разработали систему «умного земледелия». Беспилотник станет цифровыми глазами и будет проводить мультиспектральную съемку, чтобы вычислять индексы здоровья растений.

Ребята после школы вместе со своим наставником — учителем физики и кандидатом сельскохозяйственных наук Константином Ковыляевым создали проект будущего — они сделали своими руками агродрон. Школьники подошли к делу с серьезным настроем, самостоятельно написали код, спаяли микросхемы и напечатали элементы для корпуса на 3D-принтерах.

Беспилотник будет снимать растения, анализировать их состояния, проверять здоровье и безошибочно определять, где культурам не хватает питательных веществ или влаги.

Проект уже привлек внимание профессионального международного сообщества агротеха, и вскоре ребята смогут тестировать свои алгоритмы на профессиональных беспилотных платформах с оптикой высокого разрешения. В планах у команды — заложить полноценный сад и масштабировать разработку до крупного отраслевого уровня.