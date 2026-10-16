Уличное освещение восстановили на региональных в 10 округах Подмосковья

В Подмосковье восстановили линии наружного освещения на региональных дорогах в 10 округах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Проблемные участки выявили при обследовании региональной дорожной сети сотрудниками Мосавтодора. Работы провели как в городской черте, так и вблизи малых населенных пунктов.

В городской черте освещение восстановили в Жуковском на улицах Горького, Чкалова и Дугина, во Фрязине на улице Полевой и проспекте Мира, в Егорьевске на улице Антипова и проспекте Ленина, в Домодедово в микрорайоне Востряково на улице Железнодорожной, в Подольске в микрорайоне Львовский на улице Московской, в Наро-Фоминске на улице Погодина, а также в деревне Таширово на улице Полевой.

Также линии наружного освещения восстановили в Раменском в селе Быково на Жуковском шоссе, в Коломне в селе Мячково на улице Центральной, в Воскресенске в селе Невское и в Красногорске в поселке городского типа Путилково на Путилковском шоссе.

В Минтрансе отметили, что неисправности освещения существенно снижают уровень безопасности, особенно в осенне-зимний период из-за короткого светового дня.