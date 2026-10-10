Почти 500 стеклопакетов заменили в домах Люберец

В домах на улице Летчика Ларюшина в городском округе Люберцы, пострадавших в результате атаки БПЛА 20 сентября, заменено почти 500 стеклопакетов. Благодаря совместной работе администрации и компании «ПИК» этот объем удалось выполнить за 10 дней.

Глава городского округа Владимир Волков 8 октября посетил пострадавшие семьи. Жильцы квартир № 135 и № 148 подтвердили, что новые стеклопакеты исправны, и поблагодарили за оперативную замену.

В настоящее время завершается обследование фасадных конструкций. Заключение ожидается на следующей неделе, после чего застройщик приступит к восстановительным работам. В пострадавших квартирах также начинается ремонт, обязательства по которому взяла на себя компания «ПИК». Исключение — квартира № 146, куда было прямое попадание дрона. Ее ремонт начнется после восстановления фасада.

«С Андреем и его детьми встречались накануне, рассказали порядок действий — остаемся на связи. Особая благодарность председателю дома Лилии Черемисиной — за постоянную коммуникацию и помощь в информировании жителей», — отметил Владимир Волков.

Коммуникации в доме не пострадали. Отопление включили раньше установленного срока, чтобы жители не испытывали неудобств. Всем, кто нуждался во временном жилье, его предоставили до полного устранения последствий атаки.

По вопросам восстановительных работ жители могут обратиться на горячую линию: 8 (800) 350-78-08.