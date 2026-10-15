Спортивный праздник прошел в школе-интернате в Солнечногорске

14 октября Федерация бокса городского округа Солнечногорск «Феникс» провела спортивное мероприятие для воспитанников Берсеневской школы-интерната. Программа включала общую разминку, футбольный матч и соревнования «Сила удара», а также вручение детям новой партии кроссовок для занятий спортом и памятных сувениров.

Одним из главных событий встречи стала товарищеская игра в футбол между школьниками и членами правления Федерации бокса Солнечногорска. Команды завершили матч со счетом 3:3. После игры участники договорились вновь встретиться на футбольном поле и продолжить дружеские состязания.

По итогам соревнований «Сила удара» определили победителей среди мальчиков и девочек. Гости отметили, что участники показали не только силу, но и волю к победе, став примером целеустремленности для сверстников.

«Сюда приезжаем уже много раз. У нас есть возможность, и самое главное — есть желание помогать этим детям, потому что они нуждаются в нашем не только тренировочном процессе, они нуждаются в нашем внимании. И мы им даем почувствовать это: что они не одни, что мы рядом и всегда готовы прийти к ним на помощь», — сказал председатель Федерации бокса городского округа Солнечногорск «Феникс» Андрей Сидоров.

Сотрудничество Федерации «Феникс» с Берсеневской школой-интернатом продолжается на протяжении двух лет. Организация помогает создавать условия для физического развития детей. В декабре 2025 года по ее инициативе на территории учреждения открыли современную спортивную площадку. Помимо этого, воспитанникам регулярно передают инвентарь и экипировку, а также проводят мастер-классы с известными спортсменами. Ранее школу посещали олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Евгений Тищенко и заслуженный мастер спорта России, чемпион страны Дмитрий Двали.

«Очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал, что ему уделяют внимание — независимо от его особенностей. Спорт здесь становится не просто активностью, а способом обрести уверенность, научиться работать в команде и радоваться своим достижениям. Такие встречи сплачивают и детей, и взрослых, а главное — помогают прививать любовь к активному образу жизни», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Во время мероприятия детям также рассказали о предстоящем открытии в ноябре Школы бокса имени ЗМС СССР Е. Н. Горсткова в Солнечногорске. Воспитанники смогут записаться на занятия, которые будут бесплатными для всех желающих. При необходимости спортсменам предоставят экипировку и спортивный инвентарь.