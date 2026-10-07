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    В Подмосковье принимают заявки на конкурс компьютерной грамотности пенсионеров

    Фото: медиасток.рф

    До 27 октября открыт прием заявок на Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    От Подмосковья на конкурс уже подали 773 работы. Участвовать могут жители Московской области в возрасте от 50 лет, которые прошли обучение на курсах компьютерной грамотности или освоили работу в интернете самостоятельно.

    Номинации конкурса этого года: «Мои интернет-достижения», «Моя интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» и «Я волонтер!». Для преподавателей компьютерной грамотности открыта специальная номинация «Авторские методики преподавания».

    Подать заявку и ознакомиться с полными правилами можно на сайте «Азбука интернета».

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