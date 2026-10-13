Предприятия АПК Подмосковья получили 23 награды на выставке «Золотая осень»

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья выиграли 23 золотые медали и дипломы первой категории на выставке «Золотая осень — 2026». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Паграды получили предприятия и научные центры, работающие в животноводстве, рыбоводстве и селекции. Среди отмеченных — Истринская сыроварня Олега Сироты, племзавод «Пойма», рыбное хозяйство «Осенка», «Бисеровский рыбокомбинат» и центр «Смена».

Отдельно жюри отметило развитие сельского туризма: КФХ «Былинкино» получило золото за организацию пространства для гостей, а агрокомплекс «Спасский» и глава КФХ Владимир Цветков — благодарственные письма.

Серебряную медаль за поддержку малого и среднего бизнеса вручили администрации Шаховской. Минсельхозпрод Подмосковья также получил награду за активное взаимодействие.

В региональном ведомстве подчеркнули, что результаты выставки демонстрируют разнообразие агропромышленного комплекса области, а участие в ней помогает хозяйствам обмениваться опытом и знакомиться с новыми отраслевыми решениями.