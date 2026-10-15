Спецназ Росгвардии помог пресечь работу нарколаборатории в Подмосковье

В деревне Рыгино под Солнечногорском правоохранители выявили подпольную лабораторию по производству наркотиков. При содействии сотрудников СОБР «Гюрза» подмосковного управления Росгвардии задержали троих ранее судимых иностранцев, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ в особо крупном размере. По результатам экспертизы, в двух изъятых емкостях находилось более килограмма N-метилэфедрона.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые приехали в Московскую область около двух месяцев назад по указанию неизвестных лиц. Они арендовали участок в деревне Рыгино и оборудовали гараж для полного цикла производства наркотиков. Химические реактивы, лабораторную посуду и оборудование получали через тайники-закладки.

Во время осмотра помещения изъяли три стеклянные емкости с кристаллическим веществом, канистры со следами химических жидкостей, магнитную мешалку, колбы и электронные весы. Также в гараже обнаружили респираторы и защитные костюмы.

Задержанные сообщили, что изготовленные вещества планировали распространять на территории Московского региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.