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    В Коломне 7 ноября откроется выставка «Волшебная сила искусства»

    Фото: Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"

    В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 7 ноября откроется выставка «Волшебная сила искусства». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция представляет работы выпускников Детской художественной школы имени М.Г. Абакумова. Проект стал частью долгосрочного сотрудничества школы и галереи под названием «В искусстве — жизнь».

    На выставке покажут результаты совместной работы воспитанников по предпрофессиональной программе «Живопись» и общеразвивающей «Этюд» вместе с наставниками. Посетители увидят произведения, выполненные в разных техниках — от классических акварели и гуаши до современных графических маркеров.

    В ведомстве отметили, что для выпускников участие в проекте такого уровня становится важным этапом профессионального становления: это возможность объективно оценить свои достижения со стороны и почувствовать себя частью значимого культурного события.

    Выставка продолжит работу до 6 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

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