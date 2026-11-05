В Коломне 7 ноября откроется выставка «Волшебная сила искусства»

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 7 ноября откроется выставка «Волшебная сила искусства». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция представляет работы выпускников Детской художественной школы имени М.Г. Абакумова. Проект стал частью долгосрочного сотрудничества школы и галереи под названием «В искусстве — жизнь».

На выставке покажут результаты совместной работы воспитанников по предпрофессиональной программе «Живопись» и общеразвивающей «Этюд» вместе с наставниками. Посетители увидят произведения, выполненные в разных техниках — от классических акварели и гуаши до современных графических маркеров.

В ведомстве отметили, что для выпускников участие в проекте такого уровня становится важным этапом профессионального становления: это возможность объективно оценить свои достижения со стороны и почувствовать себя частью значимого культурного события.

Выставка продолжит работу до 6 декабря. Возрастное ограничение — 0+.