Более 100 единиц техники подготовили к зиме в Люберцах

В Люберцах прошел традиционный смотр коммунальной техники перед зимним сезоном. Специалисты оценили готовность машин к снегопадам и гололеду.

К зиме готовы более сотни единиц техники, 17 машин закупили в этом году. В арсенале коммунальщиков — как крупная дорожная техника, так и компактные машины для уборки тротуаров.

«Как говорится, готовь сани летом. Сегодня провели смотр техники, которая обслуживает наш город круглосуточно во все погодные условия. Важно, чтобы к зиме техника, люди и коллектив были на 100 процентов готовы. Важно не просто, чтобы техника заводилась, но чтобы были отработаны проходы комбинированных дорожных машин, тракторов, звеньев. Потому что когда идет снегопад, очень важна цикличность работы, чтобы один шел за другим и никто не отставал», — сказал глава округа Владимир Волков.

«Техника уже переоборудована примерно на 90 процентов к зимнему периоду: щетки, разбрасыватели, отвалы, машины для дорожной уборки переподготовлены. Заготовлены расходные материалы для техники, тракторов, КамАЗов. В принципе, мы уже готовы к зимнему периоду, ожиданию снегопадов и гололеда», — отметил главный инженер «Объединенного комбината благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» в Люберцах Дмитрий Давыдов.

Задача — встретить первые снегопады во всеоружии, чтобы уборка улиц и дорог шла без сбоев.