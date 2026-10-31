Концерты и выставки ко Дню народного единства пройдут в парках Серпухова

В парках городского округа Серпухов 4 ноября отметят День народного единства. Для жителей подготовлена разнообразная праздничная программа.

Праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках округа. В программе — хороводы, богатырские забавы, выставка традиционных костюмов и концерты. Для молодежи состоятся познавательные QR-квесты, творческие мастер-классы и фотозоны на память.

«Это повод вспомнить, что мы — одна большая семья с общими корнями, историей и любовью к нашей Родине», — отметил глава округа Алексей Шимко.

Также для участников подготовлена полевая кухня с горячей кашей. Помимо угощения, гостей ждет теплая атмосфера и возможность восстановить силы после активных мероприятий.

Приглашаются все желающие. Праздник пройдет в парках «Питомник», «Принарский» и имени Олега Степанова. Начало в 12:00.