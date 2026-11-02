Экскурсию по музею УМВД провели для школьников в Воскресенске

В музее УМВД России по городскому округу Воскресенск состоялась познавательная экскурсия для учащихся местной школы. Мероприятие провела член Общественного совета при Управлении Галина Васильчук.

В ходе экскурсии школьники познакомились с историей становления полиции и ГАИ на территории округа. Отдельное внимание уделили вкладу сотрудников Управления в развитие Воскресенска. Учащиеся узнали о почетных гражданах города из числа сотрудников органов внутренних дел.

К беседе присоединились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Управления. Они рассказали ребятам о значимости и особенностях службы в полиции.

Экскурсия направлена на формирование у молодежи уважительного отношения к работе правоохранителей.