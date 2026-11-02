Северный подъезд к Лобне достроят в 2027 году

В Лобне продолжается строительство третьего этапа Северного подъезда. Готовность нового дорожного участка достигла 49%, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Строители начали укладывать щебеночно-песчаную смесь на съезде.

«Это основание для будущего асфальтобетонного покрытия. Параллельно специалисты продолжают формирование земляного полотна, устройство песчаного подстилающего слоя и строительство дождевой канализации. На площадке задействованы 10 рабочих и семь единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Помимо подготовки основания дороги, подрядчик бетонирует элементы колодцев, засыпает трубы ливневой канализации и обустраивает щебеночный слой возле водопропускного сооружения. Демонтаж и подготовительные мероприятия уже завершены.

Проект предусматривает создание двухполосного выезда длиной 435 метров, который соединит прилегающую улично-дорожную сеть с Северным обходом Лобни в направлении Дмитровского шоссе. Это позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов.

Сдать объект по контракту планируют в третьем квартале 2027 года.