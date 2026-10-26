Предпринимателей Подмосковья пригласили на Дни креативной экономики

Предпринимателей, производителей и представителей творческих команд Подмосковья приглашают на Дни креативной экономики. Впервые мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября. Участники смогут познакомиться с новыми практиками развития бизнеса, найти партнеров и представить свои проекты профессиональному сообществу.

Встреча объединит представителей бизнеса, органов власти, образовательных организаций и институтов развития из России и стран СНГ. Основными темами станут поддержка региональных брендов, внедрение технологий, подготовка специалистов и продвижение российских проектов на новые рынки.

В программу войдут более 40 мероприятий по 16 направлениям креативной экономики. Среди них — гастрономия, архитектура, народные художественные промыслы, мода, дизайн и видеоигры. Участники обсудят государственную поддержку, развитие производства, коммерциализацию региональных брендов, международное сотрудничество и совместные проекты творческих компаний с крупным бизнесом.

Также запланированы тематические треки «Креативный код. Россия», «Креативный код. Технологии», «Креативный капитал», «Сценарии развития креативных индустрий 2050» и «Содружество моды». В программу включены деловые дискуссии, презентации проектов и показы коллекций российских дизайнеров и представителей стран СНГ.