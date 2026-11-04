Капремонт школы искусств в поселке Вуги в Люберцах завершат в декабре 2026 года

В поселке Вуги городского округа Люберцы идет капитальный ремонт детской школы искусств № 3, здание которой было построено в 1954 году и признано аварийным. Строительная готовность объекта превысила половину, завершить работы планируется в конце декабря текущего года.

Ремонт ведется в две смены: подрядчику предстоит привести в порядок 637 квадратных метров. Из-за износа деревянных перекрытий и сетей, а также фасада, не удерживающего тепло, около шестисот учеников музыкального, хореографического и художественного отделений временно занимаются в соседней школе. На данный момент фасад практически готов, строители приступили к благоустройству прилегающей территории, параллельно ведутся отделочные работы внутри здания.

«Конечно, школа была построена в 50-х годах, нуждается в серьезном обновлении, и благодаря запросам наших жителей объект вошел в программу партии „Единая Россия“, было предусмотрено финансирование, и сейчас вы увидите, ударными темпами идет ее реконструкция, можно так сказать, даже не капитальный ремонт. Появятся новые современные залы, для того чтобы наши дети могли творить в хороших современных условиях», — отметил депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков.