Акушерку перинатального центра в Видном наградили знаком главы Ленинского округа

Старшая акушерка Видновского перинатального центра Екатерина Овсянникова почти 30 лет посвятила помощи роженицам и новорожденным. Сегодня она не только участвует в появлении малышей на свет, но и руководит коллективом из 22 сотрудников родового отделения, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«Любовь к медицине прививала мама, всю жизнь работавшая медсестрой в центральной городской больнице в Ростовской области. После школы хотела поступить в первый мединститут, но не прошла по конкурсу. Отучилась в училище и стала акушеркой», — рассказала Екатерина Овсянникова.

Под руководством специалиста работают как начинающие медики приемного отделения, так и опытные акушерки родового блока. Несмотря на различия в возрасте и профессиональном опыте, ей удается находить подход к каждому сотруднику.

«Работа тяжелая и очень ответственная. Здесь надо „пахать“. Ночные дежурства, много разных пациенток, ответственность за две жизни — это выдержать непросто», — отметила старшая акушерка родового отделения Екатерина Овсянникова.

В честь юбилея Екатерине Овсянниковой вручили Знак главы муниципалитета. Ранее ее профессиональные заслуги уже отмечали наградами Московской областной Думы, регионального Минздрава и Совета депутатов Ленинского округа.