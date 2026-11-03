Выставку «Есенинская Русь. Дорога со мной» откроют в галерее «Ника» в Ступине

В галерее «Ника» Ступинского историко-краеведческого музея начала работу ежегодная выставка регионального отделения Творческого союза художников России «Московиты» под названием «Есенинская Русь. Дорога со мной». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция предлагает зрителям художественное путешествие по живописным землям средней полосы России. В ней собраны работы художников из Ступино, Коломны, Зарайска, Луховиц, Каширы и Москвы.

Несмотря на индивидуальный авторский почерк, всех участников объединяет привязанность к родным краям. Через пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции на холстах оживают знаковые образы региона: бескрайние луга и извилистые русла Оки, стены и башни древних кремлей Коломны и Зарайска, жизнь старинных усадеб и провинциальных улочек, переменчивое небо над пойменными лугами Луховиц и Каширы.

Выставка будет работать до 28 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Ступинского историко-краеведческого музея.