Более 90 участников из Подмосковья выступят в финале чемпионата «Абилимпикс»

Более 90 представителей Подмосковья примут участие в финале чемпионата профмастерства «Абилимпикс». Они выступят в основных и презентационных компетенциях, сообщили в Минобразования региона.

Соревнования пройдут с 31 октября по 3 ноября в Москве. Основной площадкой станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр», также мероприятия организуют на других площадках столицы.

В программу войдут профессиональные состязания, мастер-классы, профориентационные мероприятия, деловые встречи, а также выставочная, культурная и спортивная программы.

Чемпионат проводят при поддержке Министерства просвещения России, правительства Москвы и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.