Предприятие из Старой Купавны стало лауреатом премии «Инновация года»

Компания ТЕХНО-ТТ из Богородского округа завоевала престижную российскую премию «Инновация года на ПИР Экспо». Награду вручили в рамках 29-й международной выставки индустрии гостеприимства, которая прошла в Москве с 26 по 29 октября.

Торжественная церемония награждения прошла в МВЦ «Крокус Экспо». Предприятие из Подмосковья отметили за разработку профессионального кухонного оборудования — индукционного казана. Этот аппарат предназначен для приготовления блюд среднеазиатской кухни, в частности, плова, и используется на предприятиях общественного питания и в торговле.

Как отметили организаторы премии, победа компании из Московской области — это яркий пример реального импортозамещения и подтверждение того, что российские разработчики создают прогрессивные технические решения, задающие новые стандарты для отрасли. Индукционный казан — не адаптация зарубежных аналогов, а собственная разработка, успешно конкурирующая на рынке оборудования для индустрии гостеприимства.

Успех предприятия из Старой Купавны повышает инвестиционную привлекательность региона, демонстрируя наличие высококлассных инженерных кадров и потенциал для технологических прорывов. Победа в федеральной номинации — это не только достижение конкретного производителя, но и повод для гордости всех жителей Богородского округа и Московской области.