Детский сад в ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске построят в 2028 году
В жилом комплексе «Мартемьяново Клаб», расположенном в Наро-Фоминском городском округе, построят детский сад. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Новое здание детского сада рассчитано на 170 мест и займет общую площадь 2 455,7 квадратных метра. Проектная мощность учреждения позволит сформировать семь полноценных возрастных групп для детей от полутора до семи лет.
Внутренняя инфраструктура объекта спроектирована с учетом всех современных требований к дошкольному образованию. Помимо просторных групповых ячеек, в здании разместятся специализированные помещения: музыкальный и физкультурный залы для творческих и спортивных занятий, а также кабинеты узких специалистов — психолога, логопеда и методиста.
Для обеспечения автономности и комфорта предусмотрены собственный пищеблок, прачечная, медицинский и административный блоки.
Особое внимание в проекте уделят благоустройству прилегающей территории. Для каждой из семи групп будет оборудована собственная безопасная игровая площадка. Кроме того, предусмотрена общая физкультурная зона. Территория пройдет комплексное озеленение.
Важнейшим аспектом проектирования стало создание полностью безбарьерной среды, которая обеспечит беспрепятственный доступ в здание для родителей с детскими колясками и маломобильных групп посетителей.
Детский сад станет ключевым элементом образовательного кластера «Мартемьяново Клаб». В дополнение к дошкольному учреждению на территории комплекса возведет школу, рассчитанную на обучение 350 учеников.
Развитие образовательной инфраструктуры происходит в рамках стратегического партнерства: девелопер ФСК Family сотрудничает с Московским государственным институтом международных отношений.
На базе будущей школы планируется запуск специализированных программ дополнительного образования. Ученикам будут доступны углубленные курсы по мировой экономике, математике и иностранным языкам, что позволит создать уникальную академическую среду прямо внутри жилого района.
Согласно утвержденному графику, ввод в эксплуатацию обоих социальных объектов — и детского сада, и школы — запланирован на 2028 год.