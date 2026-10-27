Детский сад в ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске построят в 2028 году

В жилом комплексе «Мартемьяново Клаб», расположенном в Наро-Фоминском городском округе, построят детский сад. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Новое здание детского сада рассчитано на 170 мест и займет общую площадь 2 455,7 квадратных метра. Проектная мощность учреждения позволит сформировать семь полноценных возрастных групп для детей от полутора до семи лет.

Внутренняя инфраструктура объекта спроектирована с учетом всех современных требований к дошкольному образованию. Помимо просторных групповых ячеек, в здании разместятся специализированные помещения: музыкальный и физкультурный залы для творческих и спортивных занятий, а также кабинеты узких специалистов — психолога, логопеда и методиста.

Для обеспечения автономности и комфорта предусмотрены собственный пищеблок, прачечная, медицинский и административный блоки.

Особое внимание в проекте уделят благоустройству прилегающей территории. Для каждой из семи групп будет оборудована собственная безопасная игровая площадка. Кроме того, предусмотрена общая физкультурная зона. Территория пройдет комплексное озеленение.