Лекцию о грудном вскармливании проведут в больнице в Жуковском 24 октября

В женской консультации Жуковской областной клинической больницы 24 октября состоится лекция, посвященная вопросам грудного вскармливания. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Мероприятие начнется в 11:00 в городской поликлинике по адресу: улица Фрунзе, дом № 1, 1-й корпус, кабинет 332 (вход с улицы Чкалова, дом № 28). Лектором выступит Татьяна Шумакова, специалист из Института гигиены.

«Кормление грудью — это естественная система взаимоотношений между матерью и ребенком, которая сформировалась за миллионы лет эволюции и, казалось бы, не должна вызывать никаких затруднений. В то же время опыт медиков и статистика запросов в интернете говорят иное. Что такое кормление по требованию? Как правильно его наладить? Как понять, что малышу достаточно молока? Мы отвечаем на вопросы и даем простые и полезные советы», — отметила заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

Лекции проводят на регулярной основе в закрытом формате для пациенток и будущих родителей, что позволяет обсуждать любые волнующие темы.

Посетители отмечают высокую практическую пользу таких встреч. Записаться можно через лечащего врача, однако присутствие возможно и без предварительной записи.