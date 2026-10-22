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    Лекцию о грудном вскармливании проведут в больнице в Жуковском 24 октября

    На лекции по грудному вскармливанию.
    Фото: На лекции по грудному вскармливанию./Жуковская ОКБ Эдуард Семенов

    В женской консультации Жуковской областной клинической больницы 24 октября состоится лекция, посвященная вопросам грудного вскармливания. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    Мероприятие начнется в 11:00 в городской поликлинике по адресу: улица Фрунзе, дом № 1, 1-й корпус, кабинет 332 (вход с улицы Чкалова, дом № 28). Лектором выступит Татьяна Шумакова, специалист из Института гигиены.

    «Кормление грудью — это естественная система взаимоотношений между матерью и ребенком, которая сформировалась за миллионы лет эволюции и, казалось бы, не должна вызывать никаких затруднений. В то же время опыт медиков и статистика запросов в интернете говорят иное. Что такое кормление по требованию? Как правильно его наладить? Как понять, что малышу достаточно молока? Мы отвечаем на вопросы и даем простые и полезные советы», — отметила заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

    Лекции проводят на регулярной основе в закрытом формате для пациенток и будущих родителей, что позволяет обсуждать любые волнующие темы.

    Посетители отмечают высокую практическую пользу таких встреч. Записаться можно через лечащего врача, однако присутствие возможно и без предварительной записи.

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