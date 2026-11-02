Семьи Можайска передали пироги для ветеранов СВО

2 ноября в Можайском муниципальном округе прошла патриотическая акция, объединившая поколения: около 200 пирогов испекли педагоги, родители и дети для передачи ветеранам СВО. Готовую выпечку защитникам вручили заместители главы округа Елена Заболотная и Ольга Спиридонова вместе с участниками мероприятия.

Кулинарное творчество стало делом общей заботы и поддержки: взрослые и дети трудились вместе, чтобы порадовать тех, кто сегодня особенно нуждается во внимании и тепле. Домашняя выпечка была передана ветеранам перед их отправлением на креативный диалог «Неограниченные возможности».

Этот жест стал символом единства, уважения и благодарности героям за мужество и службу. Организаторы подчеркнули, что домашние пироги — не просто угощение, а частичка души и тепла, которую жители округа передают бойцам.

«Спасибо всем семьям, педагогам и деткам за неравнодушие и вклад в общее доброе дело!» — поблагодарила участников акции социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.