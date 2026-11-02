Мособлводоканал провел 164 работы на сетях водообеспечения в октябре

Специалисты Мособлводоканала с начала октября провели 164 профилактических и плановых мероприятия на водопроводных и канализационных сетях Подмосковья. Работы охватили несколько муниципалитетов региона и направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры в преддверии холодов, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, масштабная подготовка инженерных коммуникаций к зиме велась еще в прошлом году и продолжается сейчас. Для муниципалитетов разработан единый комплекс профилактических мероприятий, выполнение которых контролирует региональное министерство.

В ходе обслуживания специалисты промыли магистральные и внутриквартальные трубопроводы, чтобы очистить их от отложений, улучшить пропускную способность и снизить риск засоров. Также проводились проверка и замена запорной арматуры, пожарных гидрантов и кранов, диагностика насосов, автоматики и резервных источников электроснабжения.

Кроме того, коммунальщики обновили отдельные участки водопроводных и канализационных сетей, выполнили техническое обслуживание насосных станций, водозаборных узлов и очистных сооружений. В водопроводных колодцах заменили оборудование и люки.

Получить консультацию по вопросам водоснабжения и водоотведения жители Подмосковья могут по бесплатному телефону Мособлводоканала 8 (800) 222-02-05.