Эксперт по ГТО из Люберец стал участником международного форума

Руководитель Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Евгений Петров представил округ на мероприятии «Россия — спортивная держава». Оно состоялось в Красноярске.

Форум проводился в 14-й раз и объединил представителей спортивной отрасли со всей страны. В рамках мероприятия Евгений Петров выступил с инициативой развития комплекса в России.

Одно из предложений — внедрение проекта «В школу с ГТО» во всех регионах страны. В Люберцах проект успешно реализуется с 2024 года и уже объединил более 3000 дошкольников. Предложение о его масштабировании будет проработано.

Еще одна инициатива — создание специального сайта, который позволит иностранным гражданам, желающим выполнять нормативы, получать знаки отличия. Сейчас зарегистрироваться для выполнения норм комплекса можно через портал «Госуслуги», что затрудняет участие иностранцев в программе.

По словам Евгения Петрова, Люберцы не только успешно реализуют собственные спортивные проекты, но и предлагают инициативы, способные расширить возможности для развития ГТО по всей стране.

По итогам первого полугодия 2026 года Центр тестирования ГТО городского округа Люберцы признан флагманом комплекса в Московской области.