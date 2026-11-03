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    Бункеровозы грузоподъемностью свыше 10 тонн начали выпускать в Электростали

    Фото: Фото «ТК ЛИФТ»

    Компания «ТК Лифт» из Электростали разработала и выпустила бункеровозы с грузоподъемностью свыше 10 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Портальный погрузчик — собственная разработка компании, изготовленная специально под шасси МАЗ. Бункеровозы повышенной грузоподъемности будут востребованы на строительных объектах, в коммунальных службах и других сферах. По данным компании, аналогов оборудования с такими характеристиками в России не производится.

    «Компания «ТК ЛИФТ» получила имущественную поддержку от Московской области — участок земли в аренду по льготной ставке. Сегодня на этом участке уже построен и работает новый завод, где выпускается навесное оборудование для грузовой техники. Инвестиции в запуск предприятия составили 550 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

    «ТК Лифт» входит в группу компаний «Торг-Ком», которая специализируется на разработке, производстве и обслуживании грузовой спецтехники.

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