Бункеровозы грузоподъемностью свыше 10 тонн начали выпускать в Электростали

Компания «ТК Лифт» из Электростали разработала и выпустила бункеровозы с грузоподъемностью свыше 10 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Портальный погрузчик — собственная разработка компании, изготовленная специально под шасси МАЗ. Бункеровозы повышенной грузоподъемности будут востребованы на строительных объектах, в коммунальных службах и других сферах. По данным компании, аналогов оборудования с такими характеристиками в России не производится.

«Компания «ТК ЛИФТ» получила имущественную поддержку от Московской области — участок земли в аренду по льготной ставке. Сегодня на этом участке уже построен и работает новый завод, где выпускается навесное оборудование для грузовой техники. Инвестиции в запуск предприятия составили 550 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

«ТК Лифт» входит в группу компаний «Торг-Ком», которая специализируется на разработке, производстве и обслуживании грузовой спецтехники.