Военно-патриотические соревнования для школьников прошли в Лобне

22 октября военно-патриотический центр «Лобненский десант» при поддержке администрации городского округа дал старт соревнованиям «Стальной рубеж». В первом этапе приняли участие команды из всех школ города.

Подростков ждали испытания на скорость, силу и выносливость. Ребята соревновались в разборке и сборке автомата, снаряжении магазина, оказании первой помощи и наложении жгута, метании гранаты и определении азимута с помощью компаса.

По итогам первого этапа победу одержал кадетский 8 класс школы № 3. Команда достойно представила свое учреждение, показав высокие результаты в точности, командной работе и выносливости.

«Первый этап стал для участников возможностью проявить характер, собранность и взаимовыручку, а также получить новый опыт», — отметили организаторы.

Соревнования «Стальной рубеж» направлены на патриотическое воспитание молодежи, развитие физической подготовки и навыков безопасности.

Центр «Лобненский десант» работает в Лобне на базе «Планета талантов» (улица Булычева, 7). Им руководит педагог Ирина Неклюдова. В центре бесплатно занимаются подростки: изучают строевую и медицинскую подготовку, рукопашный бой, управление беспилотниками и работу с оружием.