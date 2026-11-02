Аграрии собрали более 188 тысяч тонн урожая в Коломне

Уборочная кампания в городском округе завершена. Основную часть урожая составили картофель и овощи — вместе их собрали более 151 тысячи тонн.

В Городском округе Коломна подвели итоги сельскохозяйственного сезона. По данным муниципалитета, аграрии собрали и заготовили на зиму свыше 90 тысяч тонн картофеля, более 61 тысячи тонн овощей, свыше 35 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, а также почти 1,9 тысячи тонн масличных культур. Общий объем урожая превысил 188 тысяч тонн.

Заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный отметил, что за этими показателями стоит работа сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и специалистов отрасли. Он подчеркнул, что сельское хозяйство обеспечивает жителей рабочими местами, способствует развитию территорий и поставляет продукцию на местный рынок.

Для дальнейшего развития отрасли важно поддерживать действующие предприятия и фермерские хозяйства, внедрять современные технологии, сохранять производственные мощности и создавать новые возможности для аграрного бизнеса.