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    Подмосковные фехтовальщицы взяли золото и бронзу на этапе юниорского Кубка мира

    Фото: УОР №3

    Спортсменки из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире в Хаммамете (Тунис). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золотую медаль в командном зачете завоевали София Дзобаева и Стефания Часовникова. Обе представляют областной Центр олимпийских видов спорта, Училище олимпийского резерва № 3 в Химках.

    Россиянки были посеяны под первым номером и начали соревнования с четвертьфинала, где выиграли у команды Германии со счетом 45:38. В полуфинале российские рапиристки нанесли поражение сборной Италии — 45:40.

    В финале против команды Венгрии решающей стала дуэль Стефании Часовниковой и Анны Коллар, в которой подмосковная спортсменка одолела соперницу со счетом 11:4 и установила итоговый счет — 32:27.

    Бронзовую медаль в личном первенстве завоевала София Дзобаева. На пути к полуфиналу спортсменка нанесла поражения двум соперницам из Венгрии, итальянке и соотечественнице. В полуфинале Дзобаева уступила Аделине Сенич (Молдова), входящей в топ-30 мирового взрослого рейтинга, со счетом 5:15. Аделина Сенич в итоге стала победительницей турнира.

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