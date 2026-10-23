Студенты МХАТа высадили яблони в Мелихове

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 22 октября высадили яблони. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Хабенский вместе с 30 студентами посадил деревья старинного русского сорта «анис полосатый» рядом с флигелем, где родилась легендарная «Чайка». Для многих студентов визит в Мелихово стал первым.

«Если мне говорят, что нужно выйти и сказать слово, я отвечаю: „Пришли смотреть кино — давайте смотреть кино. Пришли смотреть спектакль — давайте смотреть спектакль. Пришли поддержать усадьбу и посадить деревья — давайте скорее сажать яблони!“», — сказал Хабенский.

Мероприятием завершился осенний сезон проекта исторической реконструкции «ЧеховСад: 4.0», ставшего продолжением реставрации в музее-заповеднике. Поддержку проекту оказала Академия имени К. А. Тимирязева, ее специалисты в области агрономической науки также участвовали в посадке.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что традиция уже стала «мелиховской» и объединяет вокруг Чехова режиссеров, актеров и деятелей театра.

Возрождение чеховского сада в Мелихове продолжится в апреле–мае 2027 года.