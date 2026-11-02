Профориентационную встречу для будущих медиков провели в Сергиевом Посаде

Профориентационная встреча для учеников школы № 26 поселка Реммаш прошла в Сергиевом Посаде. Заведующий районной поликлиникой Алексей Булдаков рассказал школьникам об особенностях медицинской профессии, обучении в вузе и ответственности, которую берет на себя врач.

Он объяснил, что первые три курса медицинского университета посвящены фундаментальным дисциплинам. Студенты изучают латинский язык, анатомию, физиологию и другие предметы, необходимые для дальнейшей работы.

«Медицина — это область, где нельзя остановиться в развитии. Она идеально подходит тем, кто любит постоянно открывать для себя что-то новое и узнавать неизвестное. Это позволяет реализовать себя в полном объеме, но требует большой самоотдачи еще на этапе учебы», — отметил Алексей Булдаков.

Отдельной темой стали современные технологии в здравоохранении. По словам заведующего поликлиникой, искусственный интеллект используют для анализа историй болезни и выявления возможных ошибок. Рентгенологические снимки проверяют с помощью системы «второе мнение», а робот помогает опрашивать пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

Школьникам также рассказали о волонтерстве в больнице. Добровольцы сопровождают пациентов, доставляют лекарства и помогают вносить информацию в электронные медицинские карты. Их участие было особенно востребовано во время пандемии COVID-19. Оформить волонтерство можно через отдел кадров больницы.

На встрече обсудили и меры поддержки медицинских работников. Среди них — программа социальной ипотеки и компенсация расходов на аренду жилья.

Для школьников, планирующих поступать в медицинский вуз, предусмотрена возможность заключить целевой договор с больницей. Обучение проходит на конкурсной основе, а после получения диплома выпускник должен отработать установленный договором срок. Такой формат позволяет заранее определить место будущей работы и начать профессиональный путь в системе здравоохранения.