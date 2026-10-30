Специалист Плевако напомнил о риске поражения током в быту

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако рассказал, как уберечь себя и близких от электротравм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, поражение током может произойти дома, на улице, при зарядке мобильных устройств или использовании бытовой техники. Даже кратковременный контакт с неисправной проводкой или нештатно работающим оборудованием может привести к глубоким ожогам тканей, мышечным судорогам, нарушению сердечного ритма и остановке дыхания, отметил Плевако.

«Даже кратковременный контакт с неисправной проводкой или нештатно работающим оборудованием может повлечь тяжелые последствия для здоровья, которые иногда проявляются спустя время, когда внешне состояние пострадавшего кажется нормальным», — сказал он.

В группе повышенного риска находятся дети, которые много времени проводят со смартфонами, но еще не в полной мере понимают последствия беспечного обращения с техникой. Взрослым важно объяснить им опасность зарядки гаджетов возле воды или постели.

Специалист призвал не использовать приборы с поврежденной изоляцией или искрящими вилками, избегать перегрузки электросети и не оставлять работающее оборудование без контроля. Запрещается браться за шнуры мокрыми руками, выдергивать вилку из розетки за провод, накрывать радиаторы и обогреватели пледом или одеждой для сушки. Зарядные устройства не следует оставлять в розетках после завершения подзарядки гаджетов, а телефоны нельзя класть во время зарядки под подушку или оставлять у изголовья кровати на всю ночь.

На улице при обнаружении упавшего на землю провода нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, не подпускать к опасной зоне окружающих и вызвать специалистов по номеру «112».