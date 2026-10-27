Посвящение первоклассников в «Орлята России» прошло в Наро-Фоминске

Ребята получили фирменные галстуки и произнесли клятву, пообещав быть честными и справедливыми, уважать традиции своей семьи, заботиться о природе, стремиться к знаниям и достойным победам.

Движение «Орлята России» помогает младшим школьникам находить новых друзей, учиться работать в команде и раскрывать свои таланты. Впереди ребят ждут тематические недели и квесты, экскурсии по родному краю, творческие мастерские и спортивные эстафеты. Школьники будут знакомиться с разными профессиями, изучать основы безопасности и экологии, а также участвовать в добрых и полезных делах.

Посвящение стало для первоклассников началом нового этапа школьной жизни, наполненного общими открытиями, интересными задачами и яркими событиями. Учителя пожелали юным участникам смело двигаться вперед, беречь дружбу и с гордостью носить звание «Орлят России».