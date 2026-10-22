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    В Дзержинском отремонтируют дошкольное отделение лицея № 3

    Фото: Минстрой МО

    В Дзержинском продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея № 3 на улице Ленина. Строительная готовность объекта составляет 60%, об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

    Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

    «В настоящее время на объекте работают 30 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В здании площадью 2069 квадратных метров обновят кровлю, проведут фасадные работы и ремонт внутренних помещений, заменят инженерные коммуникации. Кроме того, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

    Завершить работы планируется в 2027 году.

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