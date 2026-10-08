Работу отопления проверили в школе № 4 в Солнечногорске

Представители администрации округа 7 октября оценили подачу тепла и горячей воды в учреждении. Проверка подтвердила, что температурный режим в учебных помещениях соответствует нормам, обе системы работают без перебоев.

Теплоснабжение школы обеспечивает котельная «Рекинцо». Специалисты провели замеры в классах и спортивном зале, где температура воздуха составила около 24 градусов. Нарушений в работе отопления и горячего водоснабжения не выявили.

«На территории округа работают 68 котельных. Социальные объекты начали подключать к отоплению с 1 октября — по заявкам школ, детских садов и больниц. Во всех учебных корпусах также провели промывку и опрессовку систем отопления», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

Подачу тепла в многоквартирные дома Солнечногорска продолжают налаживать. Сотрудники управляющих компаний настраивают системы и устраняют воздушные пробки, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение.

Сообщить о неполадках с отоплением жители могут через чат-бот в MAX. Заявку передадут службам, отвечающим за решение вопроса.