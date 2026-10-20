Рейд против зацепинга провели на Ленинградском вокзале в Москве

На Ленинградском вокзале Москвы 17 октября прошел профилактический рейд, направленный на предупреждение травмирования детей на железной дороге. Сотрудники транспортной полиции напомнили пассажирам о правилах безопасности и ответственности за нарушения.

Во время мероприятия полицейские объясняли детям и взрослым, как вести себя на объектах железнодорожной инфраструктуры. Участникам также раздавали памятки с рекомендациями по безопасному переходу путей и поведению на платформах. Отдельное внимание уделили опасным попыткам прокатиться снаружи поездов — зацепингу.

С начала года на железной дороге пострадали 139 несовершеннолетних, 81 из них получил травмы в результате зацепинга. Всего 61 ребенок погиб, в том числе 34 случая связаны с этим опасным увлечением.

Профилактическая работа направлена на то, чтобы предупредить несчастные случаи и объяснить детям и их родителям, к каким последствиям может привести пренебрежение правилами безопасности.