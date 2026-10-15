Минсоцразвития Подмосковья: в регионе проживают 15 тысяч незрячих

В Московской области живут более 15 тысяч незрячих людей. В регионе работают специализированные центры реабилитации, организации общественной поддержки и школа подготовки собак-проводников, сообщили в Министерстве социального развития региона.

Одно из ключевых учреждений региона — Национальный центр реабилитации имени А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе. Здесь помощь получают люди с нарушениями зрения и слуха со всей страны. В центре можно пройти социальную и профессиональную реабилитацию, освоить навыки самостоятельной жизни и подготовиться к трудоустройству.

В центре проходят специальные курсы, на которых участники учатся пользоваться смартфонами, планшетами, невизуальными приложениями и другими цифровыми инструментами. Такие навыки позволяют самостоятельно совершать звонки, работать с электронной почтой и пользоваться интернетом.

В Балашихе, в деревне Черное, работает Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.