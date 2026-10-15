Минсоцразвития Подмосковья: в регионе проживают 15 тысяч незрячих
В Московской области живут более 15 тысяч незрячих людей. В регионе работают специализированные центры реабилитации, организации общественной поддержки и школа подготовки собак-проводников, сообщили в Министерстве социального развития региона.
Одно из ключевых учреждений региона — Национальный центр реабилитации имени А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе. Здесь помощь получают люди с нарушениями зрения и слуха со всей страны. В центре можно пройти социальную и профессиональную реабилитацию, освоить навыки самостоятельной жизни и подготовиться к трудоустройству.
В центре проходят специальные курсы, на которых участники учатся пользоваться смартфонами, планшетами, невизуальными приложениями и другими цифровыми инструментами. Такие навыки позволяют самостоятельно совершать звонки, работать с электронной почтой и пользоваться интернетом.
В Балашихе, в деревне Черное, работает Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.
Получить собаку-проводника можно бесплатно при наличии соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Для этого необходимо обратиться в отделение Социального фонда России по месту жительства или подать заявление через портал госуслуг.
Поддержку людям с нарушением зрения оказывает и Московская областная организация Всероссийского общества слепых. При местных организациях действуют кружки по интересам и компьютерные классы, ведется работа с детьми с нарушением зрения и их родителями.
Важную роль играет и доступная городская среда: тактильные указатели, звуковые сигналы на светофорах, специальные обозначения на остановках и в общественных зданиях.
Большое значение имеют внимательное отношение окружающих и готовность предложить помощь, не нарушая личных границ человека.
Международный день белой трости отмечают 15 октября.