Еще 15 школьников получили первые паспорта в Люберцах

В корпусе «Прогресс» школы № 51 имени академика Г. И. Северина поселка Мирный состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям городского округа Люберцы. Главный документ гражданина страны и памятные подарки 15 подросткам лично вручил глава округа Владимир Волков.

Кроме паспорта, каждый участник церемонии получил поздравительный адрес и экземпляр Конституции Российской Федерации. Вместе с главным документом страны подростки обретают новый статус, а с ним — большую ответственность за свои решения и поступки.

«В жизни у ребят будет много ярких и счастливых страниц — успехов в учебе, настоящей дружбы, больших достижений. Но я уверен, что юные люберчане всегда будут гордиться нашей страной, нашим Подмосковьем и малой Родиной — Люберцами!» — отметил глава округа Владимир Волков.