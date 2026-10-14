Капремонт дома на улице Военный городок обсудили в Солнечногорске

13 октября в Солнечногорске прошла встреча с жильцами дома № 1 на улице Военный городок, посвященная проведению капитального ремонта. В здании планируют привести в порядок кровлю, фасад, отмостку и входные группы.

На вопросы собственников ответили заместитель главы городского округа Никита Иванов, представители депутатского корпуса, управляющей компании и подрядной организации Фонда капитального ремонта Московской области.

Жители выразили обеспокоенность скоростью выполнения работ. В связи с этим подрядчику предложили представить понедельный график ремонта. Кроме того, участники встречи уточнили, какие материалы будут использовать при отделке фасада и можно ли будет впоследствии устанавливать кондиционеры.

Особое внимание уделили обращению жительницы, в квартире которой во время ремонта появилась протечка. Для выяснения ее причины договорились организовать оперативный совместный выезд представителей подрядной организации и управляющей компании. По результатам осмотра предстоит определить необходимые срочные меры для устранения проблемы.

«Подрядчик обязался до начала капитальной замены стояка ливневой канализации принять необходимые меры, чтобы исключить дальнейшие протечки и обеспечить комфортные условия проживания», — сказал Никита Иванов.

Также на встрече рассмотрели обращения, связанные с содержанием многоквартирного дома и работой отопления. Часть вопросов разрешили непосредственно на месте. По остальным подрядная организация и управляющая компания предоставят дополнительные пояснения, а отдельные обращения потребуют дальнейшей проработки.