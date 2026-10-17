Новый детский сад открыли в Люберцах

Новый детский сад «Счастье» открылся в жилом комплексе «Егорово парк». Он рассчитан на 285 мест.

Здесь оборудовали двенадцать групп — ясельные и для детей от трех до восьми лет. На открытие приехал глава округа Владимир Волков, чтобы поздравить жителей с запуском садика.

Садик построен при поддержке народной программы «Единой России». Он полностью укомплектован. Воспитатели, логопеды, музыкальный работник и инструктор по физкультуре уже готовы приступить к работе. В группах есть книжки, игрушки и развивающие материалы. Здесь начнется первая история каждого малыша — первые друзья, первые занятия, первые утренники.

«Мы очень ждали открытия этого сада, рады, что наконец он открылся, это прекрасное светлое здание, и будем надеяться, что дети будут с радостью приходить сюда», — сказала заместитель заведующего по безопасности Елена Гнеушева.

Родители с детьми осматривают площадки и группы. Для многих семей садик рядом с домом — долгожданное решение.

«Мы живем здесь рядышком, мы очень ждали открытия детского садика, года два наверное, мы очень рады, что его наконец-то ввели в эксплуатацию», — сказала мама будущего воспитанника сада Анна Сванкова.