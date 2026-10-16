Более 1000 пациентов получили экстренную помощь в Подольской детской больнице

Заведующая отделением реанимации Подольской детской больницы, врач-анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Татьяна Пчелинцева подвела итоги работы в преддверии Дня анестезиолога-реаниматолога, который отмечается 16 октября. За девять месяцев 2026 года плановая помощь была оказана 1356 пациентам, экстренная — 1078.

Отделение, которое возглавляет специалист, было открыто в декабре 2022 года. Сегодня оно располагает шестью койками и совмещает реанимацию и анестезиологию. Татьяна Пчелинцева работает в Подольской детской больнице 18 лет. Свою работу она очень любит и особенно ценит маленьких пациентов.

Благодаря поддержке Министерства здравоохранения в отделение поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких, системы для выхаживания маленьких детей, кювезы, а также оборудование для работы в экстренной операционной, мониторинга и заместительной терапии, например, аппаратура для заместительной почечной терапии.

Врач окончила Российский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», затем прошла интернатуру по направлению «Анестезиология и реаниматология» в Московском государственном медико-стоматологическом университете. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и верность профессии она удостоена благодарности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.