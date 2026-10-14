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    В Ногинске построят школу на 550 мест

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Богородском городском округе продолжается возведение средней общеобразовательной школы на 550 мест. Объект строится вблизи микрорайона «Полет» в городе Ногинске (Московская область).

    Строительная готовность объекта составляет 20%. На площадке задействовано 58 специалистов. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Т-Строй».

    Сейчас строители ведут кладку стен и перегородок на цокольном и первом этажах, производят монолитные работы — заливают колонны на первом и втором этажах.

    Проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания блочного типа площадью более 9,3 тыс. кв. м. В нем разместятся блоки начальной и основной школы с просторными классами и специализированными кабинетами, помещениями для занятий спортом и творчеством, столовая, библиотечно-информационный центр.

    Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета. Завершить строительство планируется в 2029 году.

    Школа на 550 мест обеспечит комфортные условия для обучения жителей микрорайона «Полет» и прилегающих территорий.

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