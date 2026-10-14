Два аварийных дома снесут на улице Южный поселок в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольске приступили к сносу двух непригодных для проживания домов на улице Южный поселок. О работа рассказала пресс-служба Мособлархитектуры.

Под демонтаж попали кирпичные двухэтажные здания № 10 и 14, возведенные в 1950-х годах. Их площадь составляет около 430 и 590 кв. метров соответственно. Обследование показало, что состояние конструкций не соответствует требованиям безопасности, поэтому дома официально признали аварийными.

Перед сносом из зданий расселили жильцов: в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного фонда собственники освободили 16 жилых помещений. После этого дома внесли в список объектов, подлежащих ликвидации. Завершить демонтаж намерены до конца октября.

Параллельно в Подольске продолжают устранять проблемы с незавершенными стройками. Всего в округе насчитывается 529 таких объектов. На сегодняшний день 428 из них уже снесли, достроили или привели в соответствие с установленными требованиями.