Пациентка МОНИКИ родила ребенка после пересадки печени

Специалисты МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в Подмосковье помогли женщине стать матерью после пересадки печени. Об этом РЕН ТВ рассказали в медицинском учреждении.

Пациентка стала первой в истории института женщиной, родившей ребенка после трансплантации органа. Дочь появилась на свет через полтора года после операции.

«Мне было всего 28 лет, когда прозвучал этот тяжелый, словно приговор, диагноз — рак печени. Врачи смотрели прямо в глаза и честно сказали: „Единственный шанс — это пересадка“. И в тот момент, лежа в больничной палате, среди бесконечного гула приборов, я думала только об одном: „Я ведь еще даже не успела стать мамой“», — поделилась Валентина.

После длительного восстановления пациентка смогла осуществить свою мечту.

«Когда я впервые взяла дочь на руки, я просто плакала от счастья, от безмерной благодарности, от облегчения после всего пережитого и от того, что моя самая заветная мечта наконец сбылась», — рассказала женщина.

Ранее сообщилось, что за одни сутки специалисты МОНИКИ провели 10 операций по пересадке органов. С начала года выполнили 153 трансплантации, что превышает показатели всего 2025 года.