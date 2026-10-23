Генеральную уборку улиц перед зимой провели в Наро-Фоминске

С наступлением осени у сотрудников МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Наро-Фоминск» началась горячая пора. Сейчас главная задача специалистов — успеть подготовить город к предстоящим холодам.

Прямо сейчас на улицах, в парках и придорожных зонах идет масштабная генеральная уборка. Рабочие активно собирают опавшую листву и мусор.

Особое внимание коммунальные службы уделяют технической стороне вопроса и подготовке городской инфраструктуры. Специалисты проводят полное техническое обслуживание уборочных машин, переоборудуют тракторы и спецтехнику для работы на снегу, а также заменяют летнее навесное оборудование на зимние щетки и отвалы.

Параллельно заготавливаются противогололедные материалы и пескосоляная смесь для обработки дорог и тротуаров в период гололедицы.

Кроме того, к морозам готовят и сами городские территории. Рабочие проверяют, очищают и ремонтируют ливневую канализацию, чтобы не допустить подтоплений во время оттепелей. Также проводится консервация городских фонтанов и плановая санитарная обрезка деревьев и кустарников, которая защитит ветви от тяжести будущего снега.