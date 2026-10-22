В Щелкове подвели итоги работы Мособлпожспаса за III квартал

В поселке Монино городского округа Щелково на базе Центрального музея Военно-Воздушных Сил подвели итоги деятельности ГКУ МО «Мособлпожспас» за III квартал. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

Заместитель главы округа Щелково Виктор Семин отметил плодотворность сотрудничества служб округа и Московской областной противопожарно-спасательной службы. «Совместная работа по обеспечению безопасности людей, их спасению и защите от чрезвычайных ситуаций ведется не только на территории городского округа Щелково, но и за его пределами», — сказал Семин.

Семин вручил Благодарственное письмо начальнику караула ПСЧ-300 Александру Адышкину, водителю пожарной техники ПСЧ-305 Артему Микуле и начальнику караула ПСЧ-279 Александру Степанову.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда кратко остановился на событиях итогового периода. «Третий квартал был насыщен мероприятиями, в которых нам с вами довелось участвовать. Главные из них – это пожароопасный период и обеспечение безопасности людей на водных объектах», — сказал Перегуда.

За заслуги по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций Перегуда вручил Благодарственное письмо водителю автомобиля поста технического обслуживания ПСЧ-299 Андрею Вещикову, водителю пожарной техники ПСЧ-335 Сергею Герасимову, начальнику караула ПСЧ-329 Владимиру Еремееву. Он также передал заместителю главы округа Щелково Виктору Семину Благодарственное письмо и символический подарок от начальника Главного управления Алексея Павлова.

Первый заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Сергей Полетькин поблагодарил работников противопожарно-спасательной службы за труд. Приказом руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра за добросовестную работу, качественное выполнение служебных обязанностей и оперативных задач Благодарственными письмами награждены командир отделения ПСЧ-277 Андрей Евтеев, пожарный ПСЧ-326 Нурлан Мамедов, пожарный ПСЧ-300 Александр Матвеев.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов вручил награды работникам госучереждения, отличившимся при выполнении поставленных задач. Памятной медалью «15 лет безупречной службы» награжден командир отделения ПСЧ-296 Максим Шинов, медалью «10 лет безупречной службы» — водитель пожарной техники ПСЧ-263 Константин Баскаков и первый заместитель начальника территориального управления №5 Павел Демидов. Якубов также вручил Благодарственное письмо начальнику Центрального музея ВВС Александру Зарубецкому.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако подвел итоги оперативно-служебной деятельности за третий квартал. «Пожарно-спасательными подразделениями «Мособлпожспас» осуществлено более 24 тысяч выездов по предназначению, из них более 14 тысяч выездов по тревоге, в ходе которых эвакуировано 656 граждан, спасено и оказана помощь 535 гражданам», — сказал Плевако.

Плевако назвал территориальные управления, которым удалось лучше других справиться с вопросами оперативно-служебной деятельности. «В III квартале на основании оценок основных показателей деятельности территориальных управлений при проведении смотра-конкурса на «Лучшее территориальное управление силами и средствами» 1 место заняло территориальное управление №13 (Ступинское), 2 место – территориальное управление №2 (Можайское), 3 место – территориальное управление №9 (Шатурское)», — сказал Плевако.

Участники совещания также ознакомились с выставкой современного оборудования, поступившего на вооружение подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас».