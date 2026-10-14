Всемирные игры юных соотечественников начались в Химках

В Химках стартовали Х Всемирные игры юных соотечественников и стран Шанхайской организации сотрудничества. Главной городской площадкой стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный», в котором начались соревнования по борьбе и мини‑футболу.

Всего в играх участвуют около 400 спортсменов в возрасте от 12 до 15 лет. Программа охватывает сразу семь видов спорта: борьбу, мини‑футбол, баскетбол 3×3, волейбол 4×4, настольный теннис, плавание и шахматы — такой подбор дисциплин позволяет раскрыть способности ребят с разными спортивными интересами.

За девять лет существования проект вышел далеко за пределы классического спортивного турнира. Игры стали полноценной площадкой культурного и образовательного обмена: за это время в проекте поучаствовали более 6 тысяч ребят из свыше чем 65 стран. Для российских школьников это шанс найти друзей в других государствах, а для иностранных участников — возможность ближе познакомиться с русской культурой, языком, историей и литературой.

Физкультурно‑оздоровительный комплекс «Юбилейный» был открыт в 2019 году в рамках губернаторской программы «Строительство 50 ФОК». С самого начала его задумывали как современную площадку для тренировок и соревнований, в том числе по игровым видам спорта и единоборствам.