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    В Дубне и Темпах обновили почти километр воздушных линий

    Фото: Мособлэнерго

    Жители Дубны и поселка Темпы Талдомского городского округа теперь пользуются обновленными линиями электропередачи. В начале октября энергетики заменили почти километр воздушных линий, от которых запитаны 37 домовладений.

    В середине октября «Мособлэнерго» обновило два участка воздушных линий 0,4 кВ. В поселке Темпы от трансформаторной подстанции № 201 заменили более 470 метров провода и установили восемь новых опор. На улице Сосновой в Дубне энергетики обновили 510 метров линии от комплектной трансформаторной подстанции № 267 и установили 13 новых железобетонных опор.

    На обоих участках старый неизолированный провод заменили на самонесущий изолированный. Такая конструкция снижает вероятность коротких замыканий при соприкосновении проводов, лучше переносит ветер, обледенение и другие погодные воздействия. В Темпах обновление затронуло 17 частных домовладений, в Дубне — около 20 домов на улице Сосновой.

    «Современные технологии позволяют нам делать сети надежнее и долговечнее. Самонесущий изолированный провод, который мы применяем при обновлении линий, — это не просто замена одного материала на другой. Это принципиально иной уровень эксплуатации: снижается вероятность коротких замыканий, провод лучше переносит ветер и обледенение, а сама линия требует меньше обслуживания. В Дубне и Темпах мы обновили почти километр таких линий и установили более двадцати новых опор», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Работы также позволили подготовить электросети к нагрузкам в осенне-зимний период.

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