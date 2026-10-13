Сезонная акция по сбору излишков урожая завершилась в Подмосковье

В Подмосковье завершилась акция по сбору излишков яблок и бахчевых культур. За время ее проведения жители передали около семи тонн органических отходов, которые направили на переработку и изготовление корма для животных. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Инициатива помогла решить проблему утилизации урожая, оставшегося после заготовок и других домашних нужд. Вместо того чтобы отправиться на свалки и переполнить контейнерные площадки, испорченные и невостребованные плоды получили второе применение.

Для сбора установили более 100 специальных контейнеров с символикой акции. Их разместили рядом с садовыми товариществами, овощными палатками, сельскохозяйственными рынками и местами продажи арбузов и дынь. Все адреса пунктов приема отметили на интерактивной карте, чтобы жители могли выбрать удобное место.

Акцию организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее вице-губернатор региона Владислав Мурашов отмечал, что в период сбора урожая нагрузка на контейнерные площадки увеличивается, особенно в садовых товариществах. На их территории находится более 15% всех контейнерных площадок области. Специальные пункты приема яблок, арбузов и тыкв помогают предотвратить скопление органических отходов.